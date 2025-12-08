Понад 7 тисяч цифрових офіцерів з'являться в Силах безпеки та оборони України - Федоров

У Силах безпеки і оборони з’являться понад 7 тисяч цифрових офіцерів, які працюватимуть у всіх командуваннях та родах військ — починаючи від батальйону. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Спільно з Міноборони та Генеральним штабом будуємо єдину цифрову IT-вертикаль. Уже скоро в Силах безпеки і оборони з’являться понад 7 тисяч цифрових офіцерів, які працюватимуть у всіх командуваннях та родах військ — починаючи від батальйону

Завдання цифрових офіцерів:

🔸впроваджувати системи в підрозділах;

🔸збирати та надавати зворотний звʼязок;

🔸розуміти реальні потреби;

🔸стати замовниками та архітекторами рішень;

🔸формувати ІТ-культуру в Силах оборони.

За його словами, завдяки новій структурі ми зможемо значно пришвидшити цифровізацію армії. Ефективніше впроваджувати цифрові продукти у війську, системно отримувати зворотний звʼязок та масштабувати найкращі ініціативи військових.

З початку створення Мінцифри ми побудували унікальну організаційну структуру на рівні держави — інститут CDTO. Сьогодні заступники з цифрової трансформації працюють у міністерствах, обласних радах, органах місцевого самоврядування та громадах. Саме CDTO допомагають цифровізувати кожну сферу життя — від охорони здоровʼя до економіки та соціальної сфери. Упевнений, масштабування успішного досвіду CDTO на всю вертикаль Сил безпеки і оборони допоможе Україні отримати додаткову перевагу в технологічній війні