Понад 7 тисяч цифрових офіцерів з'являться в Силах безпеки та оборони України - Федоров

У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
14:34 • 8694 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 13980 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
13:00 • 20660 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
12:25 • 21762 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 15767 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
10:53 • 25306 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 13259 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
8 грудня, 10:00 • 13309 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
8 грудня, 09:33 • 13191 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
13:00
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
12:25
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:53
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
8 грудня, 08:10
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради
6 грудня, 12:23
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
15:34
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
8 грудня, 08:10
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO
5 грудня, 12:40
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
5 грудня, 06:50
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білого
4 грудня, 14:10
Понад 7 тисяч цифрових офіцерів з'являться в Силах безпеки та оборони України - Федоров

В Силах безпеки та оборони України з'являться понад 7 тисяч цифрових офіцерів, які працюватимуть у всіх командуваннях та родах військ, починаючи від батальйону. Це дозволить пришвидшити цифровізацію армії та ефективніше впроваджувати цифрові продукти у війську.

У Силах безпеки і оборони з’являться понад 7 тисяч цифрових офіцерів, які працюватимуть у всіх командуваннях та родах військ — починаючи від батальйону. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Спільно з Міноборони та Генеральним штабом будуємо єдину цифрову IT-вертикаль. Уже скоро в Силах безпеки і оборони з’являться понад 7 тисяч цифрових офіцерів, які працюватимуть у всіх командуваннях та родах військ — починаючи від батальйону 

- повідомив Федоров.

Завдання цифрових офіцерів:

🔸впроваджувати системи в підрозділах;

🔸збирати та надавати зворотний звʼязок;

🔸розуміти реальні потреби;

🔸стати замовниками та архітекторами рішень;

🔸формувати ІТ-культуру в Силах оборони.

За його словами, завдяки новій структурі ми зможемо значно пришвидшити цифровізацію армії. Ефективніше впроваджувати цифрові продукти у війську, системно отримувати зворотний звʼязок та масштабувати найкращі ініціативи військових.

З початку створення Мінцифри ми побудували унікальну організаційну структуру на рівні держави — інститут CDTO. Сьогодні заступники з цифрової трансформації працюють у міністерствах, обласних радах, органах місцевого самоврядування та громадах. Саме CDTO допомагають цифровізувати кожну сферу життя — від охорони здоровʼя до економіки та соціальної сфери.  Упевнений, масштабування успішного досвіду CDTO на всю вертикаль Сил безпеки і оборони допоможе Україні отримати додаткову перевагу в технологічній війні 

- резюмував Федоров.

Антоніна Туманова

