Понад 7 тисяч цифрових офіцерів з'являться в Силах безпеки та оборони України - Федоров
Київ • УНН
В Силах безпеки та оборони України з'являться понад 7 тисяч цифрових офіцерів, які працюватимуть у всіх командуваннях та родах військ, починаючи від батальйону. Це дозволить пришвидшити цифровізацію армії та ефективніше впроваджувати цифрові продукти у війську.
Спільно з Міноборони та Генеральним штабом будуємо єдину цифрову IT-вертикаль. Уже скоро в Силах безпеки і оборони з’являться понад 7 тисяч цифрових офіцерів, які працюватимуть у всіх командуваннях та родах військ — починаючи від батальйону
Завдання цифрових офіцерів:
🔸впроваджувати системи в підрозділах;
🔸збирати та надавати зворотний звʼязок;
🔸розуміти реальні потреби;
🔸стати замовниками та архітекторами рішень;
🔸формувати ІТ-культуру в Силах оборони.
За його словами, завдяки новій структурі ми зможемо значно пришвидшити цифровізацію армії. Ефективніше впроваджувати цифрові продукти у війську, системно отримувати зворотний звʼязок та масштабувати найкращі ініціативи військових.
З початку створення Мінцифри ми побудували унікальну організаційну структуру на рівні держави — інститут CDTO. Сьогодні заступники з цифрової трансформації працюють у міністерствах, обласних радах, органах місцевого самоврядування та громадах. Саме CDTO допомагають цифровізувати кожну сферу життя — від охорони здоровʼя до економіки та соціальної сфери. Упевнений, масштабування успішного досвіду CDTO на всю вертикаль Сил безпеки і оборони допоможе Україні отримати додаткову перевагу в технологічній війні
