ІТ-армія завдала удару: комунікації військ рф у Криму та інших окупованих територіях частково паралізовано
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. ІТ-Армія зупинила роботу найбільших телеком-операторів та інтернет-провайдерів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
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«ІТ-Армія зупинила роботу найбільших телеком-операторів та інтернет-провайдерів на тимчасово окупованих територіях. Під кіберудар потрапили компанії «Кримтелеком», «Міранда-медіа» та «МирТелеком». Зараз комунікації окупаційних військ у Криму та на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької й Луганської областей частково паралізовано», - повідомив Федоров.
Він наголосив, що боротьба в кіберпросторі продовжується.
«ІТ-армія нарощує міць та готується до наступних операцій», - додав Федоров.
Доповнення
За державною програмою Армія дронів українським військовим передали на фронт нову партію ударних безпілотників. Сили оборони отримали понад 200 дронів українського виробництва.