На фронт передали ще понад 200 ударних дронів українського виробництва - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За державною програмою Армія дронів українським військовим передали на фронт нову партію ударних безпілотників. Сили оборони отримали понад 200 дронів українського виробництва. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
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«Передали на фронт 200+ українських ударних безпілотників Heavy Shot за державною програмою Армія дронів. Пташки допоможуть воїнам тримати оборону та контратакувати.Військові знищуватимуть піхоту, техніку, склади й командні пункти окупантів», - написав Федоров у Telegram.
Деталі
Heavy Shot мають стійку до РЕБу систему GPS-навігації та автоматично повертаються на базу після ураження ворогів. Крім того, ці дрони повністю розроблено та вироблено в Україні компанією Gurzuf Defence.
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