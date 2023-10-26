На фронт передали еще более 200 ударных дронов украинского производства - Федоров

Цитата

"Передали на фронт 200+ украинских ударных беспилотников Heavy Shot по государственной программе Армия дронов. Птички помогут воинам держать оборону и контратаковать Военные будут уничтожать пехоту, технику, склады и командные пункты оккупантов", - написал Федоров в Telegram.

Детали

Heavy Shot имеют устойчивую к РЭБу систему GPS-навигации и автоматически возвращаются на базу после поражения врагов. Кроме того, эти дроны полностью разработаны и произведены в Украине компанией Gurzuf Defence.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский показал боевую работу дронов по военным объектам рф