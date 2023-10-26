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На фронт передали еще более 200 ударных дронов украинского производства - Федоров

Киев • УНН

 • 101108 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. По государственной программе Армия дронов украинским военным передали на фронт новую партию ударных беспилотников. Силы обороны получили более 200 дронов украинского производства. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

На фронт передали еще более 200 ударных дронов украинского производства - Федоров

Цитата

"Передали на фронт 200+ украинских ударных беспилотников Heavy Shot по государственной программе Армия дронов. Птички помогут воинам держать оборону и контратаковать Военные будут уничтожать пехоту, технику, склады и командные пункты оккупантов", - написал Федоров в Telegram.

Детали

Heavy Shot имеют устойчивую к РЭБу систему GPS-навигации и автоматически возвращаются на базу после поражения врагов. Кроме того, эти дроны полностью разработаны и произведены в Украине компанией Gurzuf Defence.

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