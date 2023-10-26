Зеленский показал боевую работу дронов по военным объектам рф

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«Таврическое направление. Наши беспилотники наносят удары по военным объектам. Спасибо вам, воины, за точность! Продолжайте в том же духе», - написал Зеленский в X.

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Украина наращивает темпы производства своей оборонной промышленности и планирует выпускать десятки тысяч беспилотников ежемесячно до конца этого года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на выступление министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина на промышленном форуме НАТО в Стокгольме.