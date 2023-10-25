Україна планує збільшити місячний випуск безпілотників до кінця року — Міноборони

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Україна нарощує темпи виробництва своєї оборонної промисловості та планує випускати десятки тисяч безпілотників щомісяця до кінця цього року. Про це пише Reuters із посиланням на виступ міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна на промисловому форумі НАТО в Стокгольмі, передає УНН.