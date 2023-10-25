Україна планує збільшити місячний випуск безпілотників до кінця року — Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Україна нарощує темпи виробництва своєї оборонної промисловості та планує випускати десятки тисяч безпілотників щомісяця до кінця цього року. Про це пише Reuters із посиланням на виступ міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна на промисловому форумі НАТО в Стокгольмі, передає УНН.
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“До кінця цього року це буде десятки тисяч на місяць. І це те, що ми ростемо навіть швидше, ніж звичайні боєприпаси та бойова зброя”, — заявив Камишін щодо виробництва бпла в Україні.
Деталі
Виступаючи на промисловому форумі НАТО в Стокгольмі Олександр Камишін не називав поточні цифри виробництва безпілотників, але зазначив, що їхня кількість вимірюється у тисячах на місяць.
Відповідно до заяв Камишіна нині Київ зосереджений на нарощуванні темпів виробництва бпла, при цьому чималу ставку українські виробники роблять на двигуни іноземного виробництва.
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Україна нарощує не лише виробництво дронів, а й іншого військового обладнання та боєприпасів, аби забезпечити стабільні та швидкі поставки своїм військовим усього необхідного.
“Якщо говорити про снаряди, наприклад, то зараз ми виробляємо в рази більше, ніж за весь минулий рік”, — сказав Камишин.
Українські чиновники сподіваються, що співпраця із західними виробниками зброї також допоможе відродити вітчизняну збройну промисловість і створити додатковий поштовх для економіки.
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Нагадаємо
На початку жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що виробництво безпілотних літальних апаратів в Україні за рік зросло у 100 разів. Зокрема, ще понад 200 компаній почали займатися розробкою безпілотників.