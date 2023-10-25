Міноборони затвердило до експлуатації нові моделі безпілотників для військових
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Міністерство оборони України затвердило до експлуатації кілька нових зразків безпілотників для військових. Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства у телеграм, передає УНН.
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“Буде більше дронів! Міністерство оборони допустило до експлуатації одразу кілька нових зразків БПЛА”, — анонсували нові дрони у Міноборони.
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В українському оборонному відомстві зазначили, що вперше це відбулося завдяки новій схемі спрощеного допуску інновацій на поле бою впродовж кількох днів. Те, що раніше гальмувало місяцями, запрацювало за швидким та прозорим алгоритмом.
У Міноборони наголосили, що FPV-дрони — це реально дієві інструменти для знищення ворога та захисту нашої країни. У відомстві також пообіцяли, що робитимуть усе, аби цих військових засобів ставало на озброєнні наших військових дедалі більше.
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