Минобороны утвердило к эксплуатации новые модели беспилотников для военных
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Министерство обороны Украины утвердило к эксплуатации несколько новых образцов беспилотников для военных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в телеграм, передает УНН.
Цитата
“Будет больше дронов! Министерство обороны допустило к эксплуатации сразу несколько новых образцов БПЛА”, — анонсировали новые дроны в Минобороны.
Детали
В украинском оборонном ведомстве отметили, что впервые это произошло благодаря новой схеме упрощенного допуска инноваций на поле боя в течение нескольких дней. То, что раньше тормозило месяцами, заработало по быстрому и прозрачному алгоритму.
В Минобороны отметили, что FPV-дроны — это реально действенные инструменты для уничтожения врага и защиты нашей страны. В ведомстве также пообещали, что будут делать все, чтобы этих военных средств становилось на вооружении наших военных все больше.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Важное оружие этой войны”: Зеленский показал работу дронов на фронте