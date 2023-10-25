Минобороны утвердило к эксплуатации новые модели беспилотников для военных

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“Будет больше дронов! Министерство обороны допустило к эксплуатации сразу несколько новых образцов БПЛА”, — анонсировали новые дроны в Минобороны.

Детали

В украинском оборонном ведомстве отметили, что впервые это произошло благодаря новой схеме упрощенного допуска инноваций на поле боя в течение нескольких дней. То, что раньше тормозило месяцами, заработало по быстрому и прозрачному алгоритму.

В Минобороны отметили, что FPV-дроны — это реально действенные инструменты для уничтожения врага и защиты нашей страны. В ведомстве также пообещали, что будут делать все, чтобы этих военных средств становилось на вооружении наших военных все больше.

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