"Важлива зброя цієї війни": Зеленський показав роботу дронів на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Українські захисники щодня використовують безпілотники для точних ударів по ворожих позиціях. Відео бойової роботи дронами показав Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
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"Дрони – важлива зброя цієї війни. Українські воїни щодня використовують безпілотники для точних ударів по позиціях противника.
Дякуємо за відмінну роботу!" - зазначив Президент у підписі до відео.
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