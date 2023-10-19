"Важное оружие этой войны": Зеленский показал работу дронов на фронте

Цитата

"Дроны – важное оружие этой войны. Украинские воины ежедневно используют беспилотники для точных ударов по позициям противника.

Спасибо за отличную работу!" - отметил Президент в подписи к видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Армия дронов": на фронт передали еще более 800 беспилотников