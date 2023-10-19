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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Важное оружие этой войны": Зеленский показал работу дронов на фронте

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Украинские защитники ежедневно используют беспилотники для точных ударов по вражеским позициям. Видео боевой работы дронами показал Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

"Важное оружие этой войны": Зеленский показал работу дронов на фронте

Цитата

"Дроны – важное оружие этой войны. Украинские воины ежедневно используют беспилотники для точных ударов по позициям противника.

Спасибо за отличную работу!" - отметил Президент в подписи к видео.

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