"Важное оружие этой войны": Зеленский показал работу дронов на фронте
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Украинские защитники ежедневно используют беспилотники для точных ударов по вражеским позициям. Видео боевой работы дронами показал Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
Цитата
"Дроны – важное оружие этой войны. Украинские воины ежедневно используют беспилотники для точных ударов по позициям противника.
Спасибо за отличную работу!" - отметил Президент в подписи к видео.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Армия дронов": на фронт передали еще более 800 беспилотников