"Армія дронів": на фронт передали ще понад 800 безпілотників
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Ще понад 800 безпілотників відправили на фронт у межах програми "Армія дронів", повідомив у вівторок віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
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"Передали на фронт 800+ безпілотників - продовжуємо підсилювати наших бійців. Усі БПЛА придбано за державною програмою "Армія дронів"", - написав Федоров у Telegram.
Деталі
Зі слів Федорова, передано:
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- 500 "Мавіків" для аеророзвідки та коригування артилерії.
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- 300 FPV-дронів Phoenix 03 Heavy для ураження пунктів спостереження, бліндажів та бронетехніки.
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- 40 ударних коптерів Vampire для успішного полювання як удень, так і вночі.
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"Cистемно надсилаємо військовим безпілотники та чекаємо на нові рекорди від ударних рот Армії дронів", - вказав він.
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Федоров анонсував другу партію дронів, закуплених у межах "Операції "Єдність".