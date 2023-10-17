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"Армія дронів": на фронт передали ще понад 800 безпілотників

Київ • УНН

 • 185059 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Ще понад 800 безпілотників відправили на фронт у межах програми "Армія дронів", повідомив у вівторок віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

"Армія дронів": на фронт передали ще понад 800 безпілотників

Цитата

"Передали на фронт 800+ безпілотників - продовжуємо підсилювати наших бійців. Усі БПЛА придбано за державною програмою "Армія дронів"", - написав Федоров у Telegram.

Деталі

Зі слів Федорова, передано:

  • 500 "Мавіків" для аеророзвідки та коригування артилерії.
  • 300 FPV-дронів Phoenix 03 Heavy для ураження пунктів спостереження, бліндажів та бронетехніки.
  • 40 ударних коптерів Vampire для успішного полювання як удень, так і вночі.

"Cистемно надсилаємо військовим безпілотники та чекаємо на нові рекорди від ударних рот Армії дронів", - вказав він.

Раніше

Федоров анонсував другу партію дронів, закуплених у межах "Операції "Єдність".

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