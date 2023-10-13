Федоров анонсував другу партію дронів, закуплених у межах "Операції "Єдність"

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«Перші 5 тисяч вже відправляються Збройним силам України, днями буде друга партія - ще 5 тисяч дронів. Дрони попадатимуть до бійців вже із боєприпасами, тобто це готова продукція. Згідно зі звітами від підрозділів, які ми отримуємо, дрони вражають до 60-70% цілей. Тобто з 10 дронів 6-7 потрапляють у ціль. Це означає, що кілька тисяч одиниць військової техніки та живої сили противника будуть уражені тільки завдяки цій партії», - розповів Федоров.

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При цьому, з його слів, показник вражених цілей напряму залежить від досвідченості операторів: коли дронів мало і їх доводиться економити, то і рівень навичок операторів зростає не так швидко. Він прогнозує, що тепер, коли дронів стає більше, збільшиться показник влучності.

Урядовець уточнив, що в Україні запрацювала низка підприємств, де виробляють дрони. Загалом внутрішнє виробництво дронів за рік збільшено більше ніж у 100 разів, при цьому велика частка виробництва – саме FPV-дрони.

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