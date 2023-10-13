Федоров анонсировал вторую партию дронов, закупленных в рамках "Операции "Единство"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Вскоре будет получена вторая партия дронов в количестве 5 тысяч штук, которые были закуплены по результатам крупнейшего сбора среди украинцев – "Операции "Единство". Об этом в эфире телемарафона рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.
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«Первые 5 тысяч уже отправляются Вооруженным силам Украины, на днях будет вторая партия - еще 5 тысяч дронов. Дроны будут попадать к бойцам уже с боеприпасами, то есть это готовая продукция. Согласно отчетам от подразделений, которые мы получаем, дроны поражают до 60-70% целей. То есть из 10 дронов 6-7 попадают в цель. Это означает, что несколько тысяч единиц военной техники и живой силы противника будут поражены только благодаря этой партии», - рассказал Федоров.
Детали
При этом, по его словам, показатель пораженных целей напрямую зависит от опытности операторов: когда дронов мало и их приходится экономить, то и уровень навыков операторов растет не так быстро. Он прогнозирует, что теперь, когда дронов становится больше, увеличится показатель меткости.
Чиновник уточнил, что в Украине заработал ряд предприятий, где производят дроны. В целом внутреннее производство дронов за год увеличено более чем в 100 раз, при этом большая доля производства – именно FPV-дронов.
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