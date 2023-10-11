В Україні створили дрон-камікадзе «Морок» з бойовою частиною 30 кг

Деталі

Зазначається, що дрон-камікадзе отримав назву «Морок», а його дальність польоту сягає 800 км.

Ці безпілотники мають забезпечити Сили оборони можливістю завдавати ударів по важливих об’єктах противника у глибокому тилу.

Реальний зовнішній вигляд Морока залишається таємницею, але СБУ поділилася деякими зображеннями.

Наразі ціна «Морока» становить приблизно 1,75 млн гривень.

Цитата

«Хоч і це може здатися дорого (близько $48 тисяч), необхідно розуміти, що собівартість Shahed-136 оцінена на рівні $20-40 тисяч, а закупівельна ціна цього літако-снаряду рф невідома», – йдеться у повідомленні.

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