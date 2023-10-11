В Україні створили дрон-камікадзе «Морок» з бойовою частиною 30 кг
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. В Україні створили БПЛА дальньої дії з бойовою частиною 30 кг. Про розробку повідомили у телеграм-каналі Армії дронів, передає УНН.
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Зазначається, що дрон-камікадзе отримав назву «Морок», а його дальність польоту сягає 800 км.
Ці безпілотники мають забезпечити Сили оборони можливістю завдавати ударів по важливих об’єктах противника у глибокому тилу.
Реальний зовнішній вигляд Морока залишається таємницею, але СБУ поділилася деякими зображеннями.
Наразі ціна «Морока» становить приблизно 1,75 млн гривень.
Цитата
«Хоч і це може здатися дорого (близько $48 тисяч), необхідно розуміти, що собівартість Shahed-136 оцінена на рівні $20-40 тисяч, а закупівельна ціна цього літако-снаряду рф невідома», – йдеться у повідомленні.
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