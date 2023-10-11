В Украине создали дрон-камикадзе "Мрак" с боевой частью 30 кг
Киев • УНН
Киев. 11 октября. УНН. В Украине создали БПЛА дальнего действия с боевой частью 30 кг. О разработке сообщили в телеграмм-канале Армии дронов, передает УНН.
Детали
Отмечается, что дрон-камикадзе получил название «Мрак», а его дальность полета достигает 800 км.
Эти беспилотники должны обеспечить силы обороны возможностью наносить удары по важным объектам противника в глубоком тылу.
Реальный внешний вид Морока остается загадкой, но СБУ поделилась некоторыми изображениями.
Сейчас цена «Морока» составляет примерно 1,75 млн гривен.
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«Хоть и это может показаться дорого (около $48 тысяч), необходимо понимать, что себестоимость Shahed-136 оценена на уровне $20-40 тысяч, а закупочная цена этого самолето-снаряда рф неизвестна», – говорится в сообщении.
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