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Армія дронів надіслала на фронт 2000 безпілотників зі штучним інтелектом

Армія дронів надіслала на фронт 2000 безпілотників зі штучним інтелектом

Київ • УНН

 • 614224 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. На передову відправили майже 2 тисячі безпілотників зі штучним інтелектом від Армії дронів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що «пташки» Autel EVO MAX 4T закуплено за кошти державної програми Армія дронів. Вони допоможуть безпечно проводити розвідку, коригувати артилерію та знаходити навіть добре замасковані об’єкти росіян завдяки ШІ.

Штучний інтелект автоматично визначає різні типи цілей, відстежує їх на великій висоті і передає дані. Далі працюють ударні коптери та артилерія.

Цитата

«Щотижня передаємо масштабні партії безпілотників на фронт, а ударні роти БПЛА Армії дронів продовжують ставити нові рекорди. Тільки минулого тижня воїни вразили 220 одиниць російської техніки», — йдеться у повідомленні.
Федоров подякував військовим за службу та ефективне використання технологій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Оператори Армії дронів встановили новий рекорд зі знищення російської артилерії

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