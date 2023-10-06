Армия дронов отправила на фронт 2000 беспилотников с искусственным интеллектом
Киев • УНН
Киев. 6 октября. УНН. На передовую отправили почти 2 тысячи беспилотников с искусственным интеллектом от армии дронов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
Отмечается, что «птички» Autel ECO MAX 4T закуплено за средства государственной программы Армия дронов. Они помогут безопасно проводить разведку, корректировать артиллерию и находить даже хорошо замаскированные объекты россиян благодаря ИИ.
Искусственный интеллект автоматически определяет различные типы целей, отслеживает их на большой высоте и передает данные. Далее работают ударные коптеры и артиллерия.
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«Каждую неделю передаем масштабные партии беспилотников на фронт, а ударные роты БПЛА армии дронов продолжают ставить новые рекорды. Только на прошлой неделе воины поразили 220 единиц российской техники», — говорится в сообщении.
Федоров поблагодарил военных за службу и эффективное использование технологий.
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