Оператори Армії дронів встановили новий рекорд зі знищення російської артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Армія дронів за попередній тиждень, з 25 вересня по 2 жовтня, уразила рекордну кількість російської артилерії. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.
Цитата
«У росіян — мінус 69 гармат і 17 самохідних артилерійських установок. Більше ураженої арти — менше снарядів по позиціях наших військових та прифронтових містах», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Загалом оператори безпілотників уразили 220 одиниць ворожої техніки, серед якої — 33 танки, 41 вантажівка й купа іншого обладнання.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Український бойовий робот "Лють" успішно пройшов польові випробування