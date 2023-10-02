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Оператори Армії дронів встановили новий рекорд зі знищення російської артилерії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Армія дронів за попередній тиждень, з 25 вересня по 2 жовтня, уразила рекордну кількість російської артилерії. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.

Цитата

«У росіян — мінус 69 гармат і 17 самохідних артилерійських установок. Більше ураженої арти — менше снарядів по позиціях наших військових та прифронтових містах», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Загалом оператори безпілотників уразили 220 одиниць ворожої техніки, серед якої — 33 танки, 41 вантажівка й купа іншого обладнання.

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