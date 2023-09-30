Український бойовий робот "Лють" успішно пройшов польові випробування

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Машина озброєна танковим кулеметом, має оглядову камеру 360° та броню, яка захищає від стрілецької зброї й уламків.

Це компактний робот, яким можна керувати дистанційно та виконувати бойові завдання. Наприклад, штурмувати або обороняти позиції.

Федоров опублікував фото із готовим експериментальним зразком, який успішно пройшов польові випробування. За словами міністра, нині команда працює над удосконаленням машини та готується до масштабування виробництва.

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