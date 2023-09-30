Украинский боевой робот "Ярость" успешно прошел полевые испытания
Киев • УНН
КИЕВ 30 сентября. УНН. Боевой робот украинского производства “Ярость” успешно прошел полевые испытания. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
Машина вооружена танковым пулеметом, имеет обзорную камеру 360° и броню, которая защищает от стрелкового оружия и обломков.
Это компактный робот, которым можно управлять дистанционно и выполнять боевые задачи. Например, штурмовать или оборонять позиции.
Федоров опубликовал фото с готовым экспериментальным образцом, который успешно прошел полевые испытания. По словам министра, сейчас команда работает над усовершенствованием машины и готовится к масштабированию производства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Производитель "Байрактаров" собирается инвестировать 100 млн долл. в три проекта в Украине