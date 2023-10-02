Операторы Армии дронов установили новый рекорд по уничтожению российской артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Армия дронов за предыдущую неделю, с 25 сентября по 2 октября, поразила рекордное количество российской артиллерии. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.
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«У россиян — минус 69 орудий и 17 самоходных артиллерийских установок. Больше пораженной арты — меньше снарядов по позициям наших военных и прифронтовых городах», - говорится в сообщении.
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В общем операторы беспилотников поразили 220 единиц вражеской техники, среди которой — 33 танка, 41 грузовик и куча другого оборудования.
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