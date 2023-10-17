"Армия дронов": на фронт передали еще более 800 беспилотников

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"Передали на фронт 800+ беспилотников - продолжаем усиливать наших бойцов. Все БПЛА приобретены по государственной программе "Армия дронов"", - написал Федоров в Telegram.

Детали

По словам Федорова, передано:



500 "Мавиков" для аэроразведки и корректировки артиллерии.



300 FPV-дронов Phoenix 03 Heavy для поражения пунктов наблюдения, блиндажей и бронетехники.



40 ударных коптеров Vampire для успешной охоты как днем, так и ночью.



"Системно посылаем военным беспилотники и ждем новых рекордов от ударных рот "Армии дронов", - указал он.

Ранее

Федоров анонсировал вторую партию дронов, закупленных в рамках "Операции "Единство".