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Шмигаль: Виробництво дронів в Україні збільшилось у сотню разів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Виробництво безпілотних літальних апаратів в Україні за рік зросло у 100 разів, понад 200 компаній почали займатися розробкою безпілотників. Заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє пресслужба уряду, пише УНН.

Цитата

«Шлях дрону від розробки до його закупівлі тепер максимально короткий. За рік виробництво дронів виросло в 100 разів. Розробкою безпілотників почали займатися понад 200 українських компаній», — повідомив Прем'єр-міністр. 

Також він наголосив, що у наступному році український ВПК матиме ще більше ресурсів, витрати на оборонні виробництва в Україні виростуть у сім разів, тобто до 55,8 млрд грн.

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