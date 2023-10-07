Шмигаль: Виробництво дронів в Україні збільшилось у сотню разів

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«Шлях дрону від розробки до його закупівлі тепер максимально короткий. За рік виробництво дронів виросло в 100 разів. Розробкою безпілотників почали займатися понад 200 українських компаній», — повідомив Прем'єр-міністр.

Також він наголосив, що у наступному році український ВПК матиме ще більше ресурсів, витрати на оборонні виробництва в Україні виростуть у сім разів, тобто до 55,8 млрд грн.

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