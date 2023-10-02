Дрони будуть більше домінувати в атаках росії на Україну - Ігнат

Ігнат розповів, що якщо ворог збільшуватиме кількість ударних дронів, то, безумовно, Україні потрібно збільшувати кількість засобів захисту, а кількість засобів Київ може збільшувати тільки завдяки партнерам.

Цитата

«Ми розуміємо, що загроза безпілотників зростатиме, ви бачите статистику за той місяць, який минув, за вересень. Їх стає більше, відповідно, потрібно більше засобів. Про збільшення «шахедів» ми з вами говоримо таки довго. Є всі ознаки, що будуть саме ударні безпілотники більше домінувати в атаках, тому нам потрібно робити висновки та готуватися до цього», - розповів Ігнат.

Ігнат підтвердив, що у вересні Україну атакувала рекордна кількість «шахедів».

Він зазначив, що ракети - це більш потужна зброя, яка потребує більше коштів та часу на виготовлення, ніж дрони-камікадзе, тому окупанти будуть використовувати їх значно рідше.

Доповнення

Російські війська у ніч на 2 жовтня атакували Україну 7 ударними дронами типу Shahed, 4 з них збили Сили оборони.