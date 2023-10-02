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Дроны будут больше доминировать в атаках россии на Украину - Игнат

Дроны будут больше доминировать в атаках россии на Украину - Игнат

Киев • УНН

 • 2020480 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Ударные беспилотники будут больше доминировать в атаках россии на Украину. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Игнат рассказал, что если враг будет увеличивать количество ударных дронов, то, безусловно, Украине нужно увеличивать количество средств защиты, а количество средств Киев может увеличивать только благодаря партнерам.

Цитата

«Мы понимаем, что угроза беспилотников будет расти, вы видите статистику за тот месяц, который прошел, за сентябрь. Их становится больше, соответственно, нужно больше средств. Об увеличении «шахедов» мы с вами говорим таки долго. Есть все признаки, что будут именно ударные беспилотники больше доминировать в атаках, поэтому нам нужно делать выводы и готовиться к этому», - рассказал Игнат.

Игнат подтвердил, что в сентябре Украину атаковало рекордное количество «шахедов».

Он отметил, что ракеты - это более мощное оружие, которое требует больше средств и времени на изготовление, чем дроны-камикадзе, поэтому оккупанты будут использовать их значительно реже.

Дополнение

Российские войска в ночь на 2 октября атаковали Украину 7 ударными дронами типа Shahed, 4 из них сбили Силы обороны.

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