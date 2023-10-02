Повітряні сили: у небі над Україною вночі знищили 4 з 7 запущених рф "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Російські війська у ніч на 2 жовтня атакували Україну 7 ударними дронами типу Shahed, 4 з них збили Сили оборони, повідомили у понеділок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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У ніч на 2 жовтня, як повідомляється, російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південно-східного напрямку (приморсько-ахтарськ-рф).
«Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА. Силами та засобами Повітряних Сил знищено 4 «Shahed-131/136», - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
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У ніч понеділка росіяни цілили безпілотниками та керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Херсонщини та Криворіжжя.