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Повітряні сили: у небі над Україною вночі знищили 4 з 7 запущених рф "шахедів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Російські війська у ніч на 2 жовтня атакували Україну 7 ударними дронами типу Shahed, 4 з них збили Сили оборони, повідомили у понеділок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

У ніч на 2 жовтня, як повідомляється, російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південно-східного напрямку (приморсько-ахтарськ-рф).

«Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА. Силами та засобами Повітряних Сил знищено 4 «Shahed-131/136», - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

Доповнення

У ніч понеділка росіяни цілили безпілотниками та керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Херсонщини та Криворіжжя.

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