Воздушные силы: в небе над Украиной ночью уничтожили 4 из 7 запущенных рф "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Российские войска в ночь на 2 октября атаковали Украину 7 ударными дронами типа Shahed, 4 из них сбили Силы обороны, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
В ночь на 2 октября, как сообщается, российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа «Shahed» с юго-восточного направления (приморско-ахтарск-рф).
«Всего зафиксированы пуски семи ударных БпЛА. Силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 4 «Shahed-131/136», - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.
Дополнение
В ночь понедельника россияне целились беспилотниками и управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Херсонщины и Криворожья.