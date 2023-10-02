Окупанти вночі цілили по цивільній інфраструктурі - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У ніч понеділка росіяни цілили безпілотника та керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Херсонщини та Криворіжжя. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони Півдня, пише УНН.
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"Ніч була знову неспокійною. Ворог застосовував і дронові атаки, і використовував тактичну авіацію. Вночі ворог застосував 18 КАБів. Це знову спрямування на цивільну інфраструктуру, на житлові райони”, - сказала Гуменюк.
Речниця зауважила, що було пошкоджено і лікарню, і об’єкти кричної інфраструктури. Атака БПЛА, за її словами, була не дуже масовна − ймовірно, окупанти хотіли розвідати, де стоїть ППО.
"Випускали з південно-східного напрямку, з Азовського узбережжя. Спрямували їх не зовсім звичним маршрутом. В основному через Херсонщину, але очевидне було спрямування на Криворіжжя.
Там 3 дрони знищені, і один знищений на Херсонщині, але є і влучання в одне з промислових підприємств. Вдарили дрони і на Херсонщині. Знов пошкоджено суто цивільну інфраструктуру − заводи сільськогосподарського підприємства", - додала Гуменюк.
Нагадаємо
Над Дніпропетровською областю силами Повітряного командування "Схід" було знищено три ворожих БПЛА.
Росіяни завдали ударів по Херсонській області унаслідок чого одна людина загинула та ще шестеро, серед них двоє дітей, було травмовано.