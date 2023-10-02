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Оккупанты ночью целились по гражданской инфраструктуре - Гуменюк

Оккупанты ночью целились по гражданской инфраструктуре - Гуменюк

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. В ночь понедельника россияне целились беспилотника и управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Херсонщины и Криворожья. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга, пишет УНН.

Цитата 

"Ночь была снова неспокойной. Враг применял и дроновые атаки, и использовал тактическую авиацию. Ночью враг применил 18 КАБов. Это снова направление на гражданскую инфраструктуру, на жилые районы”, - сказала Гуменюк. 

Пресс-секретарь отметила, что были повреждены и больница, и об’объекты критической инфраструктуры. Атака БПЛА, по ее словам, была не очень массовая − вероятно, оккупанты хотели разведать, где стоит ПВО.

"Выпускали с юго-восточного направления, с Азовского побережья. Направили их не совсем привычным маршрутом. В основном через Херсонщину, но очевидно было направление на Криворожье. 

Там 3 дрона уничтожены, и один уничтожен на Херсонщине, но есть и попадание в одно из промышленных предприятий. Ударили дроны и на Херсонщине. Снова повреждена чисто гражданская инфраструктура − заводы сельскохозяйственного предприятия", - добавила Гуменюк.

Напомним

Над Днепропетровской областью силами Воздушного командования "Восток" было уничтожено три вражеских БПЛА.

Россияне нанесли удары по Херсонской области в результате чего один человек погиб и еще шестеро, среди них двое детей, были травмированы.

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