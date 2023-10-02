Окупанти обстріляли Херсонщину 71 раз: одна людина загинула та ще шестеро трамовмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Росіяни завдали ударів по Херсонській області унаслідок чого одна людина загинула та ще шестеро, серед них двоє дітей, було травмовано. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 392 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу та тракторної бригади у Херсонському районі; магазин, будівлі навчального та медичного закладів, об'єкт критичної інфраструктури у Бериславському районі.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення, 2 з них - діти.
Також близько 05:00 ворог обстріляв середмістя Херсона. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Інформація про руйнування встановлюється.
Нагадаємо
У Херсоні було чутно вибух.