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Окупанти обстріляли Херсонщину 71 раз: одна людина загинула та ще шестеро трамовмовано

Окупанти обстріляли Херсонщину 71 раз: одна людина загинула та ще шестеро трамовмовано

Київ • УНН

 • 103618 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Росіяни завдали ударів по Херсонській області унаслідок чого одна людина загинула та ще шестеро, серед них двоє дітей, було травмовано. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Цитата

"За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 392 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу та тракторної бригади у Херсонському районі; магазин, будівлі навчального та медичного закладів, об'єкт критичної інфраструктури у Бериславському районі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення, 2 з них - діти.

Також близько 05:00 ворог обстріляв середмістя Херсона. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Інформація про руйнування встановлюється.

Нагадаємо

У Херсоні було чутно вибух.

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