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Оккупанты обстреляли Херсонщину 71 раз: один человек погиб и еще шестеро травмированы

Киев • УНН

 • 103618 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Россияне нанесли удары по Херсонской области в результате чего один человек погиб и еще шестеро, среди них двое детей, были травмированы. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Цитата

"За минувшие сутки противник совершил 71 обстрел, выпустив 392 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 20 снарядов", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода и тракторной бригады в Херсонском районе; магазин, здания учебного и медицинского учреждений, объект критической инфраструктуры в Бериславском районе.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 - получили ранения, 2 из них - дети.

Также около 05:00 враг обстрелял центр города Херсона. На месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Информация о разрушениях устанавливается.

Напомним

В Херсоне был слышен взрыв.

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