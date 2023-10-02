Оккупанты обстреляли Херсонщину 71 раз: один человек погиб и еще шестеро травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Россияне нанесли удары по Херсонской области в результате чего один человек погиб и еще шестеро, среди них двое детей, были травмированы. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил 71 обстрел, выпустив 392 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 20 снарядов", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода и тракторной бригады в Херсонском районе; магазин, здания учебного и медицинского учреждений, объект критической инфраструктуры в Бериславском районе.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 - получили ранения, 2 из них - дети.
Также около 05:00 враг обстрелял центр города Херсона. На месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Информация о разрушениях устанавливается.
Напомним
В Херсоне был слышен взрыв.