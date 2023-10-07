Шмыгаль: производство дронов в Украине увеличилось в сотню раз
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. производство беспилотных летательных аппаратов в Украине за год выросло в 100 раз, более 200 компаний начали заниматься разработкой беспилотников. Заявил премьер-министр Денис Шмыголь, сообщает пресс-служба правительства, пишет УНН.
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«Путь дрона от разработки до его закупки теперь максимально короткий. За год производство дронов выросло в 100 раз. Разработкой беспилотников начали заниматься более 200 украинских компаний», — сообщил премьер-министр.
Также он подчеркнул, что в следующем году украинский ВПК будет иметь еще больше ресурсов, расходы на оборонные производства в Украине вырастут в семь раз, то есть до 55,8 млрд грн.
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