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Украина планирует увеличить месячный выпуск беспилотников до конца года - Минобороны

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Украина наращивает темпы производства своей оборонной промышленности и планирует выпускать десятки тысяч беспилотников ежемесячно до конца этого года. Об этом пишет Reuters с ссылкой на выступление министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина на промышленном форуме НАТО в Стокгольме, передает УНН.

Украина планирует увеличить месячный выпуск беспилотников до конца года - Минобороны

Цитата

“К концу этого года это будет десятки тысяч в месяц. И это то, что мы растем даже быстрее, чем обычные боеприпасы и боевое оружие”, — заявил Камышин относительно производства БПЛА в Украине.

Детали

Выступая на промышленном форуме НАТО в Стокгольме Александр Камышин не называл текущие цифры производства беспилотников, но отметил, что их количество измеряется в тысячах в месяц.

Согласно заявлениям Камышина в настоящее время Киев сосредоточен на наращивании темпов производства БПЛА, при этом немалую ставку украинские производители делают на двигатели иностранного производства.

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Украина наращивает не только производство дронов, но и другого военного оборудования и боеприпасов, чтобы обеспечить стабильные и быстрые поставки своим военным всего необходимого.

“Если говорить о снарядах, например, то сейчас мы производим в разы больше, чем за весь прошлый год”, — сказал Камышин.

Украинские чиновники надеются, что сотрудничество с западными производителями оружия также поможет возродить отечественную оружейную промышленность и создать дополнительный толчок для экономики.

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Напомним

В начале октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что производство беспилотных летательных аппаратов в Украине за год выросло в 100 раз. В частности, еще более 200 компаний начали заниматься разработкой беспилотников.

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