Зеленський показав бойову роботу дронів по військових об'єктах рф
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео, як наші безпілотники завдають ударів по військових ворожих об'єктах на Таврійському напрямку. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис президента у соцмережі X.
Цитата
«Таврійський напрямок. Наші безпілотники завдають ударів по військових об'єктах. Спасибі вам, воїни, за точність! Продовжуйте в тому ж дусі», - написав Зеленський в X.
Доповнення
Україна нарощує темпи виробництва своєї оборонної промисловості та планує випускати десятки тисяч безпілотників щомісяця до кінця цього року. Про це пише Reuters із посиланням на виступ міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна на промисловому форумі НАТО в Стокгольмі.