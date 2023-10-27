ИТ-армия нанесла удар: коммуникации войск рф в Крыму и других оккупированных территориях частично парализованы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. ИТ-Армия остановила работу крупнейших телеком-операторов и интернет-провайдеров на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
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«ИТ-Армия остановила работу крупнейших телеком-операторов и интернет-провайдеров на временно оккупированных территориях. Под киберудар попали компании «Крымтелеком», «Миранда-медиа» и «МирТелеком». Сейчас коммуникации оккупационных войск в Крыму и на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей частично парализованы», - сообщил Федоров.
Он подчеркнул, что борьба в киберпространстве продолжается.
«ИТ-армия наращивает мощь и готовится к следующим операциям», - добавил Федоров.
Дополнение
По государственной программе Армия дронов украинским военным передали на фронт новую партию ударных беспилотников. Силы обороны получили более 200 дронов украинского производства.