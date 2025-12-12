$42.270.01
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
В Україні виділили кошти прифронтовим регіонам: 1,8 млрд гривень на дороги та 665,4 млн на пальне

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Кабінет міністрів виділив 1,8 млрд гривень з резервного фонду на утримання важливих доріг у прифронтових областях. Додатково 665,4 млн гривень спрямовано на закупівлю пального для 9 прифронтових регіонів, що забезпечить роботу резервних джерел живлення.

В Україні виділили кошти прифронтовим регіонам: 1,8 млрд гривень на дороги та 665,4 млн на пальне

Кабінет міністрів виділив 1,8 млрд гривень з резервного фонду на утримання важливих доріг у прифронтових областях, а також 665,4 млн гривень на закупівлю пального для 9 прифронтових регіонів, що дозволить забезпечити роботу резервних джерел живлення для об'єктів життєзабезпечення. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Провели виїзне засідання уряду в Харкові для закриття першочергових потреб прифронтових громад. Розподілили 1,6 млрд гривень додаткової дотації за IV квартал 2025 року на підтримку місцевих бюджетів, зокрема для бюджетів прифронтових областей. Виділили загалом 1,8 млрд гривень з резервного фонду на утримання важливих доріг у прифронтових областях 

- повідомила Свириденко.

За її словами, це рішення ухвалили зокрема за численними зверненнями від ЗСУ.

Ці дороги забезпечують логістичні, санітарні та гуманітарні потреби - як війська, так і цивільного населення 

- додала Свириденко.

Вона наголосила, що 1,46 млрд гривень виділені для Агентства відновлення на дороги державного значення у Харківській, Миколаївській та Одеській областях, а ще 306 млн гривень спрямують обласним військовим адміністраціям на дороги місцевого значення у Миколаївській та Херсонській областях.

Окрім того, уряд виділив додаткові 665,4 млн гривень на закупівлю пального для 9 прифронтових регіонів, що дозволить забезпечити роботу резервних джерел живлення для об'єктів життєзабезпечення - лікарень, шкіл, укриттів, водоканалів.

Нагадаємо

Кабінет міністрів виділяє понад 30 млн гривень на ліквідацію наслідків ракетно-дронової атаки рф у Тернополі. Внаслідок атаки 19 листопада загинуло 38 людей, з них 8 дітей.

Антоніна Туманова

