Кабмін виділяє майже 31 млн гривень на ліквідацію наслідків атаки рф на Тернопіль - Свириденко
Київ • УНН
Кабінет міністрів виділяє понад 30 млн гривень на ліквідацію наслідків ракетно-дронової атаки рф у Тернополі. Внаслідок атаки 19 листопада загинуло 38 людей, з них 8 дітей.
Кабінет міністрів виділяє 30,8 млн гривень на ліквідацію наслідків ракетно-дронової атаки рф в Тернополі, де загинуло 38 людей, серед них - 8 дітей. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
Уряд виділяє 30,8 млн гривень на ліквідацію наслідків ракетно-дронової атаки в Тернополі. У результаті цинічної атаки ворога по місту 19 листопада загинули 38 людей, серед них - 8 дітей. Кошти спрямуємо на відновлення житлових будинків, соціальних об’єктів та критичної інфраструктури
За її словами, рішення дозволить негайно розпочати аварійно-відновлювальні роботи та мінімізувати наслідки удару для мешканців Тернополя.
Нагадаємо
У Тернополі виявлено ще двох загиблих людей, які вважалася безвісти зниклими. Таким чином кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 38 осіб.