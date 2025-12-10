$42.180.11
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
Зеленський підписав Бюджет-2026
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Кабмін виділяє майже 31 млн гривень на ліквідацію наслідків атаки рф на Тернопіль - Свириденко

Київ • УНН

Кабінет міністрів виділяє понад 30 млн гривень на ліквідацію наслідків ракетно-дронової атаки рф у Тернополі. Внаслідок атаки 19 листопада загинуло 38 людей, з них 8 дітей.

Кабмін виділяє майже 31 млн гривень на ліквідацію наслідків атаки рф на Тернопіль - Свириденко

Кабінет міністрів виділяє 30,8 млн гривень на ліквідацію наслідків ракетно-дронової атаки рф в Тернополі, де загинуло 38 людей, серед них - 8 дітей. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Уряд виділяє 30,8 млн гривень на ліквідацію наслідків ракетно-дронової атаки в Тернополі. У результаті цинічної атаки ворога по місту 19 листопада загинули 38 людей, серед них - 8 дітей. Кошти спрямуємо на відновлення житлових будинків, соціальних об’єктів та критичної інфраструктури

- написала Свириденко.

За її словами, рішення дозволить негайно розпочати аварійно-відновлювальні роботи та мінімізувати наслідки удару для мешканців Тернополя.

Нагадаємо

У Тернополі виявлено ще двох загиблих людей, які вважалася безвісти зниклими. Таким чином кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 38 осіб.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в Україні
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Юлія Свириденко