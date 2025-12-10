$42.180.11
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
Зеленский подписал Бюджет-2026
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзивы
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Кабмин выделяет почти 31 млн гривен на ликвидацию последствий атаки РФ на Тернополь - Свириденко

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Кабинет министров выделяет более 30 млн гривен на ликвидацию последствий ракетно-дроновой атаки РФ в Тернополе. В результате атаки 19 ноября погибли 38 человек, из них 8 детей.

Кабмин выделяет почти 31 млн гривен на ликвидацию последствий атаки РФ на Тернополь - Свириденко

Кабинет министров выделяет 30,8 млн гривен на ликвидацию последствий ракетно-дроновой атаки РФ в Тернополе, где погибли 38 человек, среди них - 8 детей. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Правительство выделяет 30,8 млн гривен на ликвидацию последствий ракетно-дроновой атаки в Тернополе. В результате циничной атаки врага по городу 19 ноября погибли 38 человек, среди них - 8 детей. Средства направим на восстановление жилых домов, социальных объектов и критической инфраструктуры

- написала Свириденко.

По ее словам, решение позволит немедленно начать аварийно-восстановительные работы и минимизировать последствия удара для жителей Тернополя.

Напомним

В Тернополе обнаружены еще два погибших человека, которые считались без вести пропавшими. Таким образом, число погибших в результате вражеской атаки возросло до 38 человек.

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Юлия Свириденко