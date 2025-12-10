Кабмин выделяет почти 31 млн гривен на ликвидацию последствий атаки РФ на Тернополь - Свириденко

Кабинет министров выделяет 30,8 млн гривен на ликвидацию последствий ракетно-дроновой атаки РФ в Тернополе, где погибли 38 человек, среди них - 8 детей. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Правительство выделяет 30,8 млн гривен на ликвидацию последствий ракетно-дроновой атаки в Тернополе. В результате циничной атаки врага по городу 19 ноября погибли 38 человек, среди них - 8 детей. Средства направим на восстановление жилых домов, социальных объектов и критической инфраструктуры