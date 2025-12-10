Кабмин выделяет почти 31 млн гривен на ликвидацию последствий атаки РФ на Тернополь - Свириденко
Киев • УНН
Кабинет министров выделяет более 30 млн гривен на ликвидацию последствий ракетно-дроновой атаки РФ в Тернополе. В результате атаки 19 ноября погибли 38 человек, из них 8 детей.
Кабинет министров выделяет 30,8 млн гривен на ликвидацию последствий ракетно-дроновой атаки РФ в Тернополе, где погибли 38 человек, среди них - 8 детей. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
Правительство выделяет 30,8 млн гривен на ликвидацию последствий ракетно-дроновой атаки в Тернополе. В результате циничной атаки врага по городу 19 ноября погибли 38 человек, среди них - 8 детей. Средства направим на восстановление жилых домов, социальных объектов и критической инфраструктуры
По ее словам, решение позволит немедленно начать аварийно-восстановительные работы и минимизировать последствия удара для жителей Тернополя.
Напомним
В Тернополе обнаружены еще два погибших человека, которые считались без вести пропавшими. Таким образом, число погибших в результате вражеской атаки возросло до 38 человек.