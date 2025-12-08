У Тернополі знайшли ще двох загиблих внаслідок атаки рф 19 листопада: кількість жертв зросла до 38 - поліція
Київ • УНН
У Тернополі виявлено ще двох загиблих, які вважалися безвісти зниклими, збільшивши кількість жертв ворожої атаки до 38 осіб, серед яких 8 дітей. Ще троє дорослих вважаються зниклими безвісти після ракетного обстрілу.
Деталі
Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки у Тернополі зросла до 38 осіб. Виявлено ще двох загиблих людей, які вважалася безвісти зниклими. Станом на 8 грудня внаслідок ракетного обстрілу по Тернополю загинуло 38 людей, серед них - 8 дітей. Безвісти зниклими вважаються ще 3 дорослих
Повідомляється, що слідчі дії тривають.
Нагадаємо
У Тернополі кількість жертв російського удару 19 листопада зросла до 36 осіб. У лікарні Святого Луки у Львові померла тяжко поранена жінка 1944 року народження.