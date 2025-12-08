У Тернополі знайшли ще двох загиблих внаслідок атаки рф 19 листопада: кількість жертв зросла до 38 - поліція

У Тернополі виявлено ще двох загиблих людей, які вважалася безвісти зниклими. Таким чином кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 38 осіб. Про це пише УНН з посиланням на ГУ Нацполіції у Тернопільській області.

Деталі

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки у Тернополі зросла до 38 осіб. Виявлено ще двох загиблих людей, які вважалася безвісти зниклими. Станом на 8 грудня внаслідок ракетного обстрілу по Тернополю загинуло 38 людей, серед них - 8 дітей. Безвісти зниклими вважаються ще 3 дорослих - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що слідчі дії тривають.

Нагадаємо

У Тернополі кількість жертв російського удару 19 листопада зросла до 36 осіб. У лікарні Святого Луки у Львові померла тяжко поранена жінка 1944 року народження.