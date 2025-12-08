$42.060.13
19:50 • 2460 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
18:20 • 7328 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
17:26 • 11400 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 17205 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 19737 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 26646 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 31578 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 30343 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 17911 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 31671 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Тернополі знайшли ще двох загиблих внаслідок атаки рф 19 листопада: кількість жертв зросла до 38 - поліція

Київ • УНН

 • 8 перегляди

У Тернополі виявлено ще двох загиблих, які вважалися безвісти зниклими, збільшивши кількість жертв ворожої атаки до 38 осіб, серед яких 8 дітей. Ще троє дорослих вважаються зниклими безвісти після ракетного обстрілу.

У Тернополі знайшли ще двох загиблих внаслідок атаки рф 19 листопада: кількість жертв зросла до 38 - поліція

У Тернополі виявлено ще двох загиблих людей, які вважалася безвісти зниклими. Таким чином кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 38 осіб. Про це пише УНН з посиланням на ГУ Нацполіції у Тернопільській області.

Деталі

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки у Тернополі зросла до 38 осіб. Виявлено ще двох загиблих людей, які вважалася безвісти зниклими. Станом на 8 грудня внаслідок ракетного обстрілу по Тернополю загинуло 38 людей, серед них - 8 дітей. Безвісти зниклими вважаються ще 3 дорослих

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що слідчі дії тривають.

Нагадаємо

У Тернополі кількість жертв російського удару 19 листопада зросла до 36 осіб. У лікарні Святого Луки у Львові померла тяжко поранена жінка 1944 року народження.

Павло Башинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Національна поліція України
Тернопіль
Львів