19:50 • 2454 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
18:20 • 7318 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
17:26 • 11395 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 17199 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 19733 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 26643 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 31573 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 30340 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 17911 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 31667 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
публикации
Эксклюзивы
В Тернополе нашли еще двух погибших в результате атаки рф 19 ноября: число жертв возросло до 38 - полиция

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Тернополе обнаружены еще двое погибших, которые считались без вести пропавшими, увеличив число жертв вражеской атаки до 38 человек, среди которых 8 детей. Еще трое взрослых считаются пропавшими без вести после ракетного обстрела.

В Тернополе нашли еще двух погибших в результате атаки рф 19 ноября: число жертв возросло до 38 - полиция

В Тернополе обнаружены еще два погибших человека, которые считались без вести пропавшими. Таким образом, число погибших в результате вражеской атаки возросло до 38 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

Подробности

Число погибших в результате вражеской атаки в Тернополе возросло до 38 человек. Обнаружены еще два погибших человека, которые считались без вести пропавшими. По состоянию на 8 декабря в результате ракетного обстрела по Тернополю погибли 38 человек, среди них - 8 детей. Без вести пропавшими считаются еще 3 взрослых

- говорится в сообщении.

Сообщается, что следственные действия продолжаются.

Напомним

В Тернополе число жертв российского удара 19 ноября возросло до 36 человек. В больнице Святого Луки во Львове скончалась тяжело раненая женщина 1944 года рождения.

Павел Башинский

Война в Украине
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Тернополь
Львов