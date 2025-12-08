В Тернополе нашли еще двух погибших в результате атаки рф 19 ноября: число жертв возросло до 38 - полиция

В Тернополе обнаружены еще два погибших человека, которые считались без вести пропавшими. Таким образом, число погибших в результате вражеской атаки возросло до 38 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

