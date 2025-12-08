В Тернополе нашли еще двух погибших в результате атаки рф 19 ноября: число жертв возросло до 38 - полиция
Киев • УНН
В Тернополе обнаружены еще двое погибших, которые считались без вести пропавшими, увеличив число жертв вражеской атаки до 38 человек, среди которых 8 детей. Еще трое взрослых считаются пропавшими без вести после ракетного обстрела.
В Тернополе обнаружены еще два погибших человека, которые считались без вести пропавшими. Таким образом, число погибших в результате вражеской атаки возросло до 38 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции в Тернопольской области.
Подробности
Число погибших в результате вражеской атаки в Тернополе возросло до 38 человек. Обнаружены еще два погибших человека, которые считались без вести пропавшими. По состоянию на 8 декабря в результате ракетного обстрела по Тернополю погибли 38 человек, среди них - 8 детей. Без вести пропавшими считаются еще 3 взрослых
Сообщается, что следственные действия продолжаются.
Напомним
В Тернополе число жертв российского удара 19 ноября возросло до 36 человек. В больнице Святого Луки во Львове скончалась тяжело раненая женщина 1944 года рождения.