В Украине выделили средства прифронтовым регионам: 1,8 млрд гривен на дороги и 665,4 млн на топливо

18:15 • 6532 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
17:00 • 12249 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 17247 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 24167 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 28963 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 38700 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 30047 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 23482 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 23653 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 24364 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 11:11 • 12055 просмотра
12 декабря, 11:30 • 18517 просмотра
12 декабря, 12:07 • 24778 просмотра
12 декабря, 12:55 • 24593 просмотра
12 декабря, 14:25 • 10024 просмотра
17:56 • 8530 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 28963 просмотра
12 декабря, 12:55 • 24721 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 38700 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 74585 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Рустем Умеров
Юлия Свириденко
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Германия
Великобритания
12 декабря, 12:55 • 24721 просмотра
12 декабря, 10:01 • 23440 просмотра
11 декабря, 11:09 • 52061 просмотра
10 декабря, 13:37 • 44887 просмотра
10 декабря, 12:35 • 49659 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Ту-95

В Украине выделили средства прифронтовым регионам: 1,8 млрд гривен на дороги и 665,4 млн на топливо

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Кабинет министров выделил 1,8 млрд гривен из резервного фонда на содержание важных дорог в прифронтовых областях. Дополнительно 665,4 млн гривен направлено на закупку топлива для 9 прифронтовых регионов, что обеспечит работу резервных источников питания.

В Украине выделили средства прифронтовым регионам: 1,8 млрд гривен на дороги и 665,4 млн на топливо

Кабинет министров выделил 1,8 млрд гривен из резервного фонда на содержание важных дорог в прифронтовых областях, а также 665,4 млн гривен на закупку топлива для 9 прифронтовых регионов, что позволит обеспечить работу резервных источников питания для объектов жизнеобеспечения. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Провели выездное заседание правительства в Харькове для закрытия первоочередных потребностей прифронтовых общин. Распределили 1,6 млрд гривен дополнительной дотации за IV квартал 2025 года на поддержку местных бюджетов, в частности для бюджетов прифронтовых областей. Выделили в общей сложности 1,8 млрд гривен из резервного фонда на содержание важных дорог в прифронтовых областях 

- сообщила Свириденко.

По ее словам, это решение было принято, в частности, по многочисленным обращениям от ВСУ.

Эти дороги обеспечивают логистические, санитарные и гуманитарные потребности - как войска, так и гражданского населения 

- добавила Свириденко.

Она подчеркнула, что 1,46 млрд гривен выделены для Агентства восстановления на дороги государственного значения в Харьковской, Николаевской и Одесской областях, а еще 306 млн гривен направят областным военным администрациям на дороги местного значения в Николаевской и Херсонской областях.

Кроме того, правительство выделило дополнительные 665,4 млн гривен на закупку топлива для 9 прифронтовых регионов, что позволит обеспечить работу резервных источников питания для объектов жизнеобеспечения - больниц, школ, укрытий, водоканалов.

Напомним

Кабинет министров выделяет более 30 млн гривен на ликвидацию последствий ракетно-дроновой атаки рф в Тернополе. В результате атаки 19 ноября погибли 38 человек, из них 8 детей.

Антонина Туманова

Государственный бюджет
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Николаевская область
Юлия Свириденко
Одесская область
Вооруженные силы Украины
Херсонская область
Тернополь
Харьков