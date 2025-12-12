В Украине выделили средства прифронтовым регионам: 1,8 млрд гривен на дороги и 665,4 млн на топливо
Киев • УНН
Кабинет министров выделил 1,8 млрд гривен из резервного фонда на содержание важных дорог в прифронтовых областях. Дополнительно 665,4 млн гривен направлено на закупку топлива для 9 прифронтовых регионов, что обеспечит работу резервных источников питания.
Провели выездное заседание правительства в Харькове для закрытия первоочередных потребностей прифронтовых общин. Распределили 1,6 млрд гривен дополнительной дотации за IV квартал 2025 года на поддержку местных бюджетов, в частности для бюджетов прифронтовых областей. Выделили в общей сложности 1,8 млрд гривен из резервного фонда на содержание важных дорог в прифронтовых областях
По ее словам, это решение было принято, в частности, по многочисленным обращениям от ВСУ.
Эти дороги обеспечивают логистические, санитарные и гуманитарные потребности - как войска, так и гражданского населения
Она подчеркнула, что 1,46 млрд гривен выделены для Агентства восстановления на дороги государственного значения в Харьковской, Николаевской и Одесской областях, а еще 306 млн гривен направят областным военным администрациям на дороги местного значения в Николаевской и Херсонской областях.
Кроме того, правительство выделило дополнительные 665,4 млн гривен на закупку топлива для 9 прифронтовых регионов, что позволит обеспечить работу резервных источников питания для объектов жизнеобеспечения - больниц, школ, укрытий, водоканалов.
