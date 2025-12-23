Неоподаткованих 17 млн гривень: до суду скеровано справу експосадовця Сил логістики ЗСУ

$42.150.10
49.490.02
ukenru
08:27 • 6372 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
06:30 • 16463 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 33248 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 49558 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 74868 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 43659 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 36813 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 30328 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 26054 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 21934 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.7м/с
71%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Активність ворожих дронів змінила маршрути низки пасажирських поїздів в Україні: Укрзалізниця назвала рейси23 грудня, 00:39 • 25707 перегляди
"Всі втомилися від цієї війни": Трамп зробив заяву щодо "мирних переговорів"23 грудня, 02:14 • 27033 перегляди
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень: у Кіберполіції розповіли деталіPhoto23 грудня, 02:50 • 26270 перегляди
Між Віткоффом і Рубіо існує конфлікт у поглядах на завершення війни в Україні - NBC News23 грудня, 04:02 • 26417 перегляди
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури05:45 • 27159 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 74871 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 55745 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 84393 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 106054 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 140936 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Віталій Кличко
Ентоні Блінкен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Одеська область
Каліфорнія
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 946 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video08:10 • 4516 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 19608 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 22093 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 44413 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Forbes
Financial Times
Опалення

Неоподаткованих 17 млн гривень: до суду скеровано справу експосадовця Сил логістики ЗСУ

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Колишнього начальника Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Тилу Командування Сил логістики ЗСУ обвинувачують у незаконному збагаченні на понад 17 млн гривень. Він також незаконно зберігав зброю та боєприпаси, вилучені під час обшуку.

Неоподаткованих 17 млн гривень: до суду скеровано справу експосадовця Сил логістики ЗСУ

До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього посадовця Сил логістики ЗСУ, у якому йдеться про незаконне збагачення та незаконне зберігання зброї і боєприпасів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, йдеться про колишнього начальника Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Тилу Командування Сил логістики ЗСУ.

За даними слідства, у 2020–2024 роках, чоловік набув активи, вартість яких істотно перевищує його законні доходи. Зокрема, йдеться про 15 земельних ділянок, три автомобілі, недобудований житловий будинок, квартиру та цінні папери.

Загальна вартість майна перевищує задекларовані доходи більш ніж на 6 500 неоподатковуваних мінімумів і становить понад 17 млн гривень. З метою забезпечення подальшого стягнення активів у дохід держави на майно накладено арешт

- йдеться у дописі.

Крім того, під час обшуку за місцем проживання чоловіка, правоохоронці вилучили вогнепальну зброю та бойові припаси, які, зберігалися без законного дозволу.

Дії колишнього посадовця кваліфіковано за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами)

 - наголосили у Офісі Генерального прокурора.

Додатково

Поліція затримала чоловіка, який підозрюється у стрілянині біля Бессарабської площі у центральній частині Києва.

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал та НП
Нерухомість
Державний бюджет
Обшук
Війна в Україні
Збройні сили України
Україна
Київ