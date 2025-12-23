Неоподаткованих 17 млн гривень: до суду скеровано справу експосадовця Сил логістики ЗСУ
Київ • УНН
Колишнього начальника Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Тилу Командування Сил логістики ЗСУ обвинувачують у незаконному збагаченні на понад 17 млн гривень. Він також незаконно зберігав зброю та боєприпаси, вилучені під час обшуку.
До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього посадовця Сил логістики ЗСУ, у якому йдеться про незаконне збагачення та незаконне зберігання зброї і боєприпасів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, йдеться про колишнього начальника Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Тилу Командування Сил логістики ЗСУ.
За даними слідства, у 2020–2024 роках, чоловік набув активи, вартість яких істотно перевищує його законні доходи. Зокрема, йдеться про 15 земельних ділянок, три автомобілі, недобудований житловий будинок, квартиру та цінні папери.
Загальна вартість майна перевищує задекларовані доходи більш ніж на 6 500 неоподатковуваних мінімумів і становить понад 17 млн гривень. З метою забезпечення подальшого стягнення активів у дохід держави на майно накладено арешт
Крім того, під час обшуку за місцем проживання чоловіка, правоохоронці вилучили вогнепальну зброю та бойові припаси, які, зберігалися без законного дозволу.
Дії колишнього посадовця кваліфіковано за ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами)
Додатково
