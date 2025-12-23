$42.150.10
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Необложенные налогом 17 млн гривен: в суд направлено дело экс-чиновника Сил логистики ВСУ

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Бывшего начальника Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами Тыла Командования Сил логистики ВСУ обвиняют в незаконном обогащении на более чем 17 млн гривен. Он также незаконно хранил оружие и боеприпасы, изъятые во время обыска.

Необложенные налогом 17 млн гривен: в суд направлено дело экс-чиновника Сил логистики ВСУ

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего должностного лица Сил логистики ВСУ, в котором говорится о незаконном обогащении и незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Подробности

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, речь идет о бывшем начальнике Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами Тыла Командования Сил логистики ВСУ.

По данным следствия, в 2020–2024 годах мужчина приобрел активы, стоимость которых существенно превышает его законные доходы. В частности, речь идет о 15 земельных участках, трех автомобилях, недостроенном жилом доме, квартире и ценных бумагах.

Общая стоимость имущества превышает задекларированные доходы более чем на 6 500 необлагаемых минимумов и составляет более 17 млн гривен. С целью обеспечения дальнейшего взыскания активов в доход государства на имущество наложен арест

- говорится в сообщении.

Кроме того, во время обыска по месту жительства мужчины, правоохранители изъяли огнестрельное оружие и боевые припасы, которые хранились без законного разрешения.

Действия бывшего должностного лица квалифицированы по ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами)

 - отметили в Офисе Генерального прокурора.

Дополнительно

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе возле Бессарабской площади в центральной части Киева.

Алла Киосак

