Необложенные налогом 17 млн гривен: в суд направлено дело экс-чиновника Сил логистики ВСУ
Киев • УНН
Бывшего начальника Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами Тыла Командования Сил логистики ВСУ обвиняют в незаконном обогащении на более чем 17 млн гривен. Он также незаконно хранил оружие и боеприпасы, изъятые во время обыска.
В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего должностного лица Сил логистики ВСУ, в котором говорится о незаконном обогащении и незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Подробности
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, речь идет о бывшем начальнике Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами Тыла Командования Сил логистики ВСУ.
По данным следствия, в 2020–2024 годах мужчина приобрел активы, стоимость которых существенно превышает его законные доходы. В частности, речь идет о 15 земельных участках, трех автомобилях, недостроенном жилом доме, квартире и ценных бумагах.
Общая стоимость имущества превышает задекларированные доходы более чем на 6 500 необлагаемых минимумов и составляет более 17 млн гривен. С целью обеспечения дальнейшего взыскания активов в доход государства на имущество наложен арест
Кроме того, во время обыска по месту жительства мужчины, правоохранители изъяли огнестрельное оружие и боевые припасы, которые хранились без законного разрешения.
Действия бывшего должностного лица квалифицированы по ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами)
Дополнительно
