Війна може закінчитися на несприятливих умовах для України - Politico

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Оглядач Politico прогнозує завершення російсько-української війни наступного року на вкрай невигідних для України умовах. Це пов'язано з нездатністю ЄС домовитися про використання заморожених активів рф та недостатнім фінансуванням.

Війна може закінчитися на несприятливих умовах для України - Politico

російсько-українська війна може завершитися наступного року на вкрай невигідних для України умовах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

На думку оглядача Джеймі Деттмера, даний прогноз зумовлений тим, що Євросоюз не зміг домовитися про використання 210 мільярдів євро заморожених активів для забезпечення платоспроможності України і можливості фінансування Сил оборони України.

І хоча Євросоюз все ж надасть Україні пакет фінансування у розмірі 90 мільярдів євро під заставу бюджету ЄС, даний пакет розрахований на два роки. За прогнозами оглядача, цього буде недостатньо, щоб Україна продовжувала боротьбу.

Крім того, отримання ще одного такого кредиту також не буде простим, адже три країни ЄС - Угорщина, Словаччина і Чехія - відмовились від участі в спільній програмі запозичень. Також експерт зазначає, що шукати в США додаткові джерела фінансування нема сенсу, поки в Білому домі знаходиться Дональд Трамп.

Нагадаємо

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що переговори в Маямі з українською і російською делегаціями щодо припинення війни були продуктивними, але без чітких проривів.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Білий дім
Збройні сили України
Дональд Трамп
Європейський Союз
Чехія
Словаччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина