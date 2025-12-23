$42.150.10
Война может закончиться на неблагоприятных условиях для Украины - Politico

Киев • УНН

 480 просмотра

Обозреватель Politico прогнозирует завершение российско-украинской войны в следующем году на крайне невыгодных для Украины условиях. Это связано с неспособностью ЕС договориться об использовании замороженных активов рф и недостаточным финансированием.

Война может закончиться на неблагоприятных условиях для Украины - Politico

российско-украинская война может завершиться в следующем году на крайне невыгодных для Украины условиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

По мнению обозревателя Джейми Деттмера, данный прогноз обусловлен тем, что Евросоюз не смог договориться об использовании 210 миллиардов евро замороженных активов для обеспечения платежеспособности Украины и возможности финансирования Сил обороны Украины.

И хотя Евросоюз все же предоставит Украине пакет финансирования в размере 90 миллиардов евро под залог бюджета ЕС, данный пакет рассчитан на два года. По прогнозам обозревателя, этого будет недостаточно, чтобы Украина продолжала борьбу.

Кроме того, получение еще одного такого кредита также не будет простым, ведь три страны ЕС - Венгрия, Словакия и Чехия - отказались от участия в совместной программе заимствований. Также эксперт отмечает, что искать в США дополнительные источники финансирования нет смысла, пока в Белом доме находится Дональд Трамп.

Напомним

Специальный представитель президента США Стив Виткофф заявил, что переговоры в Майами с украинской и российской делегациями по прекращению войны были продуктивными, но без четких прорывов.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Белый дом
Вооруженные силы Украины
Дональд Трамп
Европейский Союз
Чешская Республика
Словакия
Соединённые Штаты
Венгрия