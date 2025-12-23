Завдали збитків бюджету на понад 3 млн гривень: у Дніпрі викрили трьох осіб, серед них - посадовець міськради

$42.150.10
49.490.02
ukenru
12:03 • 10069 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 10208 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 13244 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 10382 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 13362 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 20317 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 36436 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 52232 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 80720 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44738 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.7м/с
75%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Між Віткоффом і Рубіо існує конфлікт у поглядах на завершення війни в Україні - NBC News23 грудня, 04:02 • 31352 перегляди
Порушення кремлем міжнародних угод підкреслює необхідність надання гарантій Україні - ISW23 грудня, 04:30 • 6730 перегляди
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури23 грудня, 05:45 • 32180 перегляди
Аварійні відключення світла введено в кількох регіонах на тлі атаки рф - Укренерго23 грудня, 06:07 • 16894 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video08:10 • 10555 перегляди
Публікації
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto12:03 • 10069 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний11:27 • 13244 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 80720 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 60289 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 88684 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Юрій Ігнат
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Одеська область
Село
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 6294 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video08:10 • 10663 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 21625 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 23986 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 46450 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Х-47М2 «Кинджал»
Опалення
MIM-104 Patriot

Завдали збитків бюджету на понад 3 млн гривень: у Дніпрі викрили трьох осіб, серед них - посадовець міськради

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю міської ради Дніпра та трьом особам у завданні 3,3 млн грн збитків бюджету. Вони організували схему заволодіння коштами шляхом укладення договорів на постачання вікон і дверей за завищеними цінами.

Завдали збитків бюджету на понад 3 млн гривень: у Дніпрі викрили трьох осіб, серед них - посадовець міськради
Фото: міська рада Дніпра

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю міської ради Дніпра, а також трьом особам у завданні мільйонних збитків бюджету на відновленні житла після російських обстрілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Підозру повідомили заступнику директора одного з департаментів Дніпровської міської ради, директору приватного підприємства, а також двом бухгалтерам так званого "конвертаційного центру". Як встановило слідство, в період з 2023 по 2025 роки підозрювані організували схему заволодіння коштами міського бюджету шляхом укладення договорів на постачання вікон і дверей за штучно завищеними цінами з підконтрольним підприємством.

Але фактично будівельні матеріали закуповувалися безпосередньо у виробника за значно нижчою вартістю, а різниця в ціні привласнювалася учасниками схеми. В результаті бюджету міста завдано збитків на 3,3 млн гривень.

Дії підозрюваних кваліфіковано за наступними статтями Кримінального кодексу України.

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого організованою групою або в особливо великих розмірах);
    • ч. 1 ст. 366 (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів).

      Санкції статей передбачає позбавлення волі до 8 років. Наразі затриманим обрано запобіжні заходи.

      Нагадаємо

      Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України викрили злочинну схему заволодіння мільйонами на закупівлі динамічного захисту для танків. Державі завдано збитків на понад 102 млн гривень.

      Євген Устименко

      СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
      Державний бюджет
      Війна в Україні
      Спеціалізована антикорупційна прокуратура
      Генеральний прокурор (Україна)
      Національне антикорупційне бюро України
      Дніпро (місто)