Завдали збитків бюджету на понад 3 млн гривень: у Дніпрі викрили трьох осіб, серед них - посадовець міськради
Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю міської ради Дніпра та трьом особам у завданні 3,3 млн грн збитків бюджету. Вони організували схему заволодіння коштами шляхом укладення договорів на постачання вікон і дверей за завищеними цінами.
Деталі
Підозру повідомили заступнику директора одного з департаментів Дніпровської міської ради, директору приватного підприємства, а також двом бухгалтерам так званого "конвертаційного центру". Як встановило слідство, в період з 2023 по 2025 роки підозрювані організували схему заволодіння коштами міського бюджету шляхом укладення договорів на постачання вікон і дверей за штучно завищеними цінами з підконтрольним підприємством.
Але фактично будівельні матеріали закуповувалися безпосередньо у виробника за значно нижчою вартістю, а різниця в ціні привласнювалася учасниками схеми. В результаті бюджету міста завдано збитків на 3,3 млн гривень.
Дії підозрюваних кваліфіковано за наступними статтями Кримінального кодексу України.
- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого організованою групою або в особливо великих розмірах);
- ч. 1 ст. 366 (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів).
Санкції статей передбачає позбавлення волі до 8 років. Наразі затриманим обрано запобіжні заходи.
Нагадаємо
Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України викрили злочинну схему заволодіння мільйонами на закупівлі динамічного захисту для танків. Державі завдано збитків на понад 102 млн гривень.