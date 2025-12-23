$42.150.10
12:03
Нанесли ущерб бюджету на более чем 3 млн гривен: в Днепре разоблачили трех человек, среди них - чиновник горсовета

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу городского совета Днепра и трем лицам в нанесении 3,3 млн грн ущерба бюджету. Они организовали схему завладения средствами путем заключения договоров на поставку окон и дверей по завышенным ценам.

Нанесли ущерб бюджету на более чем 3 млн гривен: в Днепре разоблачили трех человек, среди них - чиновник горсовета
Фото: городской совет Днепра

Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу городского совета Днепра, а также трем лицам в нанесении миллионных убытков бюджету на восстановлении жилья после российских обстрелов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Подробности

Подозрение сообщили заместителю директора одного из департаментов Днепровского городского совета, директору частного предприятия, а также двум бухгалтерам так называемого "конвертационного центра". Как установило следствие, в период с 2023 по 2025 годы подозреваемые организовали схему завладения средствами городского бюджета путем заключения договоров на поставку окон и дверей по искусственно завышенным ценам с подконтрольным предприятием.

Но фактически строительные материалы закупались непосредственно у производителя по значительно более низкой стоимости, а разница в цене присваивалась участниками схемы. В результате бюджету города нанесен ущерб на 3,3 млн гривен.

Действия подозреваемых квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины.

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой или в особо крупных размерах);
    • ч. 1 ст. 366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подлог официальных документов).

      Санкции статей предусматривают лишение свободы до 8 лет. В настоящее время задержанным избраны меры пресечения.

      Напомним

      Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили преступную схему завладения миллионами на закупке динамической защиты для танков. Государству нанесен ущерб на более чем 102 млн гривен.

      Евгений Устименко

