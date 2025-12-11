НАБУ та САП викрили схему заволодіння 102 млн гривень на закупівлі динамічного захисту для танків

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України викрили злочинну схему заволодіння мільйонами на закупівлі динамічного захисту для танків. Про це повідомляє УНН з посиланням на САП.

За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру трьом учасникам злочинної схеми заволодіння грошовими коштами на суму понад 102 млн гривень під час закупівлі динамічного захисту для бронетехніки Сил оборони України.

Йдеться про:

Як встановило досудове розслідування, після початку повномасштабного вторгнення рф, у квітні 2022 року, Міністерство оборони України уклало контракт із державним підприємством на термінову закупівлю динамічного захисту для танків.

Генеральний директор державного підприємства, залучивши ще двох осіб, розробив злочинну схему заволодіння зазначеними коштами. Так, особи уклали договір, відповідно до якого державне підприємство закуповувало елементи динамічного захисту, зокрема кришки та кювети, за майже втричі завищеними цінами.

Закупівля оформлювалась через фіктивні компанії, а отриману різницю від реальної вартості перераховували на підконтрольні рахунки для подальшої легалізації. Такі дії осіб завдали збитків на загальну суму понад 102 млн гривень