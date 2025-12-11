$42.280.10
НАБУ та САП викрили схему заволодіння 102 млн гривень на закупівлі динамічного захисту для танків

Київ • УНН

 • 596 перегляди

САП та НАБУ викрили злочинну схему заволодіння понад 102 млн грн під час закупівлі динамічного захисту для танків. Підозру повідомлено трьом учасникам схеми, включаючи колишнього гендиректора держпідприємства.

НАБУ та САП викрили схему заволодіння 102 млн гривень на закупівлі динамічного захисту для танків
Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України викрили злочинну схему заволодіння мільйонами на закупівлі динамічного захисту для танків. Про це повідомляє УНН з посиланням на САП.

Деталі

За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру трьом учасникам злочинної схеми заволодіння грошовими коштами на суму понад 102 млн гривень під час закупівлі динамічного захисту для бронетехніки Сил оборони України.

Йдеться про:

  • колишнього генерального директора державного підприємства (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України);
    • комерційного директора державного підприємства (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України);
      • директора приватного товариства (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

        Як встановило досудове розслідування, після початку повномасштабного вторгнення рф, у квітні 2022 року, Міністерство оборони України уклало контракт із державним підприємством на термінову закупівлю динамічного захисту для танків.

        Генеральний директор державного підприємства, залучивши ще двох осіб, розробив злочинну схему заволодіння зазначеними коштами. Так, особи уклали договір, відповідно до якого державне підприємство закуповувало елементи динамічного захисту, зокрема кришки та кювети, за майже втричі завищеними цінами.

        Закупівля оформлювалась через фіктивні компанії, а отриману різницю від реальної вартості перераховували на підконтрольні рахунки для подальшої легалізації. Такі дії осіб завдали збитків на загальну суму понад 102 млн гривень

        - йдеться в повідомленні.

        Наразі організатор злочинної схеми перебуває під арештом.

        Євген Устименко

