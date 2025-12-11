$42.180.11
49.090.07
ukenru
Колишній урядовець часів Януковича "заробив" на угоді з прокурорами САП і будує курорт на Закарпатті - експрокурор

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Колишній прокурор САП Станіслав Броневицький оприлюднив деталі резонансної угоди, затвердженої ВАКС 5 липня 2024 року, яка стосується справи екс-посадовця уряду Януковича Владислава Каськіва та його оточення.

Колишній урядовець часів Януковича "заробив" на угоді з прокурорами САП і будує курорт на Закарпатті - експрокурор
Владислав Каськів

Експрокурор САП Станіслав Броневицький оприлюднив дані про резонансну угоду, яку 5 липня 2024 року затвердив Вищий антикорупційний суд. Йдеться про домовленість між прокурорами САП та шістьма підозрюваними, серед яких колишній посадовець уряду Януковича Владислав Каськів та його оточення. Про це він написав у своєму ТГ-каналі, повідомляє УНН.

Деталі

За даними сторони обвинувачення, у 2011 році, працюючи у ДП "Державна інвестиційна компанія", група осіб заволоділа 259,2 млн грн державних коштів. На ці гроші були скуплені земельні ділянки у Воловецькій та Пилипецькій громадах — фактично, спосіб легалізації коштів під проєкт гірськолижного курорту на Боржаві. На той час ця сума дорівнювала 32,4 млн доларів (за курсом 8 грн/дол.).

Не буду слухати "версії" і прикривати: Генпрокурор Кравченко різко відреагував на затримання прокурора-хабарника10.12.25, 17:26 • 31276 переглядiв

У рамках угоди з прокурорами САП підозрювані погодилися компенсувати державі ті ж 259,2 млн грн, але вже в актуальному курсі. Це приблизно 6,3 млн доларів (курс 41 грн/дол.).

Тобто різниця склала близько 24 млн доларів, яка залишилися в плюсі у підозрюваних.

Арештовані 494 земельні ділянки за угодою мали передатися до АРМА для продажу.

АРМА кілька разів безуспішно виставляла ці ділянки на продаж, але покупців начебто не знаходилося. Тепер же з 15 грудня 2025 року ділянки знову виходять на аукціони. Стартова ціна усіх лотів разом лише 173 млн грн.

Тобто, якщо зараз люди, повʼязані з Каськівим, придбають ці земельні ділянки на торгах, то шляхом нескладних розрахунків ми отримаємо трохи більше, аніж 800 млн грн чистого прибутку від злочинної діяльності, який залишається у кишені ділків

- зазначає Броневицький.

Цієї різниці має вистачити, аби повністю добудувати курорт, додає експрокурор.

Це вже не перша резонансна угода, яка викликає запитання щодо ефективності керівництва САП, наголошує Броневицький.

Нагадаємо, Станіслав Броневицький звільнився зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури після того, як її керівник Олександр Клименко уклав угоду про визнання винуватості з бізнесменом Борисом Кауфманом.

Броневицький був процесуальним керівником у справі щодо заволодіння одеським аеропортом - однієї з найрезонансніших справ про захоплення стратегічних активів. На думку експрокурора, угода між Клименком і Кауфманом була кулуарною та незаконною: бізнесмен, за його словами, компенсував державі лише половину завданих збитків і при цьому зберіг контрольну орбіту впливу на аеропорт, який мав би бути повернений громаді Одеси.

Ця історія, на переконання Броневицького, стала симптомом системної проблеми САП: коли угоди, що мають відновлювати справедливість, фактично перетворюються на спосіб мінімізувати відповідальність і зберегти активи за підозрюваними.

Окрему дискусію серед експертів викликає практика, коли кошти, отримані САП внаслідок угод, передаються не безпосередньо військовим частинам чи бригадам, а приватним благодійним фондам. За даними ЗМІ, йдеться орієнтовно про 3 млрд грн, які САП скерувала у такі структури "на потреби ЗСУ".

У фаховому середовищі це породжує низку запитань. Найперше, чому ресурси, отримані внаслідок кримінальних проваджень, не передаються державі, а якщо вже вони передаються на ЗСУ, то чому не конкретним бойовим підрозділам, які можуть прозоро підтвердити потреби та отримання допомоги. Натомість кошти опиняються у приватних фондах, які не зобовʼязані звітувати публічно та можуть залишати собі частку від перерахованих коштів.

Фігуранти справи “Мідас” відвідували офіс ДБР10.12.25, 16:30 • 2582 перегляди

Євген Царенко

Кримінал та НП
Державний бюджет
Мобілізація
Війна в Україні
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
благодійність