Фігуранти справи “Мідас” відвідували офіс ДБР

14:44 • 668 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 4712 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 11547 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 13528 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 17461 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 15280 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 13585 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 23284 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 08:28 • 16911 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 27450 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
Популярнi новини
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP10 грудня, 07:35 • 23636 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали Трампа10 грудня, 07:53 • 23018 перегляди
У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнями10 грудня, 08:37 • 13658 перегляди
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУ10 грудня, 09:17 • 16180 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастіше10:30 • 7620 перегляди
Публікації
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 6918 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 312:17 • 17461 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 23284 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 38404 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 72413 перегляди
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки13:37 • 3830 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитування12:35 • 4780 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокаті12:19 • 4852 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастіше10:30 • 7712 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали Трампа10 грудня, 07:53 • 23068 перегляди
Фігуранти справи “Мідас” відвідували офіс ДБР

Київ • УНН

 • 1210 перегляди

ДБР підтвердило, що фігуранти справи "Мідас" відвідували офіс Бюро, а працівники оглянули телефон слідчого та його переписку з учасником злочинної групи. Переписка, яка має виключно робочий характер, зафіксована в матеріалах кримінального провадження.

Фігуранти справи “Мідас” відвідували офіс ДБР

У Державному бюро розслідувань підтвердили, що фігуранти справи "Мідас" відвідували офіс Бюро. Начальник Головного слідчого управління ДБР Дмитро Мірковець під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки, присвяченого викриттям НАБУ корупції в сфері енергетики, заявив, що працівники Бюро оглянули один телефон слідчого і його переписку з учасником злочинної групи, передає УНН

Ми встановили, і ми грунтовно інформували голову тимчасової слідчої комісії у своєму листі, ми встановили факт відвідування членами злочинної групи, викритих колегами з НАБУ, приміщення ДБР і мету цього відвідування, і нашого працівника, а також його керівника підрозділу, тому що це слідчий, який здійснював досудове розслідування у окремому кримінальному провадженні і його керівник 

- сказав Мірковець. 

За його словами, "на підтвердження своїх намірів і дійсності того, що відбулася така зустріч, вони навіть надали для огляду мобільний телефон, в якому зафіксовано переписка з учасником злочинної групи, яка містить виключно робочий характер". 

Ця переписка міститься в матеріалах нашого кримінального провадження 

- додав Мірковець. 

Нагадаємо 

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

Павло Башинський

Кримінал та НП
Енергоатом
Енергетика
Обшук
Національне антикорупційне бюро України