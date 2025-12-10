Фігуранти справи “Мідас” відвідували офіс ДБР
Київ • УНН
ДБР підтвердило, що фігуранти справи "Мідас" відвідували офіс Бюро, а працівники оглянули телефон слідчого та його переписку з учасником злочинної групи. Переписка, яка має виключно робочий характер, зафіксована в матеріалах кримінального провадження.
У Державному бюро розслідувань підтвердили, що фігуранти справи "Мідас" відвідували офіс Бюро. Начальник Головного слідчого управління ДБР Дмитро Мірковець під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки, присвяченого викриттям НАБУ корупції в сфері енергетики, заявив, що працівники Бюро оглянули один телефон слідчого і його переписку з учасником злочинної групи, передає УНН.
Ми встановили, і ми грунтовно інформували голову тимчасової слідчої комісії у своєму листі, ми встановили факт відвідування членами злочинної групи, викритих колегами з НАБУ, приміщення ДБР і мету цього відвідування, і нашого працівника, а також його керівника підрозділу, тому що це слідчий, який здійснював досудове розслідування у окремому кримінальному провадженні і його керівник
За його словами, "на підтвердження своїх намірів і дійсності того, що відбулася така зустріч, вони навіть надали для огляду мобільний телефон, в якому зафіксовано переписка з учасником злочинної групи, яка містить виключно робочий характер".
Ця переписка міститься в матеріалах нашого кримінального провадження
Нагадаємо
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.
САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.